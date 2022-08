UFFICIALE – Due giornate di squalifica per Gaetano: il motivo (Di venerdì 5 agosto 2022) La FIGC ha deciso due giornate di squalifica per l’attaccante del Napoli Gianluca Gaetano. L’attaccante del Napoli Gianluca Gaetano è stato protagonista di uno spiacevole … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 agosto 2022) La FIGC ha deciso duediper l’attaccante del Napoli Gianluca. L’attaccante del Napoli Gianlucaè stato protagonista di uno spiacevole … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

fattoquotidiano : Novak Djokovic può ancora giocare gli Us Open: la richiesta ufficiale di due repubblicani a Joe Biden - WARNERMUSICIT : “Due città diverse lontane mille miglia, ma io e te parliamo la stessa lingua”?? Il video ufficiale de ‘La stessa li… - AlfredoPedulla : #Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di #Rugani e per sostituire #Viti andato al #Nizza. La #Juve ora può to… - uno_due : RT @acmilan: Official Statement: Tommaso Pobega ?? - SportdelSud : ???? Domenica 7 agosto la #Salernitana disputerà la sua prima partita ufficiale in #CoppaItalia contro il #Parma. Al… -