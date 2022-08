Ucraina, Malinovskyi: 'Piangete per le vostre bollette? Ricordate cosa pagano a Kiev'. E posta la foto di un 16enne ucciso dai russi (Di venerdì 5 agosto 2022) 'Le bollette ? Pensate a chi paga per la pace di tutti voi'. Ruslan Malinovskyi , 29enne giocatore ucraino dell'Atalanta, ha riproposto sui propri profili social la foto dell'Associated Press di un ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022) 'Le? Pensate a chi paga per la pace di tutti voi'. Ruslan, 29enne giocatore ucraino dell'Atalanta, ha riproposto sui propri profili social ladell'Associated Press di un ...

