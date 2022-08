Ucraina, gli 007 britannici: 'I russi minano la sicurezza nella centrale di Zaporizhzhia' (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo l'intelligence britannica, le attività russe nella centrale nucleare Ucraina di Zaporizhzhia hanno minato la sicurezza delle normali operazioni dell'impianto. Le forze russe, prosegue il ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo l'intelligence britannica, le attività russenuclearedihanno minato ladelle normali operazioni dell'impianto. Le forze russe, prosegue il ...

