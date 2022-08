Ucraina, bambini disabili legati e uomini nelle culle. Il video della BBC (Di venerdì 5 agosto 2022) BBC News ha avuto accesso alle strutture per persone disabili in Ucraina, dove i pazienti, bambini e anche adulti, subiscono abusi per tutta la vita. L’Ucraina aveva promesso che avrebbe riformato queste strutture, che risalgono a prima della guerra con la Russia. Secondo il report di BBC News, sono circa 100.000 i bambini e i giovani adulti che vivono in questi istituti e orfanotrofi: l’afflusso di sfollati dall’est a causa della guerra ha messo ulteriormente sotto pressione il sistema, ma il modo in cui le persone disabili vengono trattate è precedente all’invasione russa. BBC News ha riportato che i pazienti vengono legati e lasciati a sé stessi, ignorati quando chiedono aiuto, e gli adulti disabili tra i 20 e i ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 5 agosto 2022) BBC News ha avuto accesso alle strutture per personein, dove i pazienti,e anche adulti, subiscono abusi per tutta la vita. L’aveva promesso che avrebbe riformato queste strutture, che risalgono a primaguerra con la Russia. Secondo il report di BBC News, sono circa 100.000 ie i giovani adulti che vivono in questi istituti e orfanotrofi: l’afflusso di sfollati dall’est a causaguerra ha messo ulteriormente sotto pressione il sistema, ma il modo in cui le personevengono trattate è precedente all’invasione russa. BBC News ha riportato che i pazienti vengonoe lasciati a sé stessi, ignorati quando chiedono aiuto, e gli adultitra i 20 e i ...

