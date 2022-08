Trucco a prova di calore: strategie make up per un’estate torrida (Di venerdì 5 agosto 2022) Quando le temperature si alzano, l’unica soluzione possibile è rifugiarsi nella leggerezza. Quella delle formule e delle texture, il cui compito è quello di far sentire la pelle come se fosse nuda. Una ricerca di freschezza, almeno nel Trucco, che si traduce in un make up dedicato a combattere il caldo e l’inevitabile sudore. Ecco allora che il primo passo è ridurre al minimo la routine e lasciare che a valorizzare il viso siano pochi prodotti resistenti all’acqua e a lunga durata. Al resto basterà un po’ di attenzione. L’obbiettivo è non appesantire la pelle. Persino il più bello dei make up, infatti, potrebbe cedere sotto il caldo. E, letteralmente, colare al sole. Un problema non trascurabile, poi, è l’effetto lucido, per qualsiasi tipo di pelle. E se, probabilmente, il primo istinto è quello di rinunciare al make ... Leggi su amica (Di venerdì 5 agosto 2022) Quando le temperature si alzano, l’unica soluzione possibile è rifugiarsi nella leggerezza. Quella delle formule e delle texture, il cui compito è quello di far sentire la pelle come se fosse nuda. Una ricerca di freschezza, almeno nel, che si traduce in unup dedicato a combattere il caldo e l’inevitabile sudore. Ecco allora che il primo passo è ridurre al minimo la routine e lasciare che a valorizzare il viso siano pochi prodotti resistenti all’acqua e a lunga durata. Al resto basterà un po’ di attenzione. L’obbiettivo è non appesantire la pelle. Persino il più bello deiup, infatti, potrebbe cedere sotto il caldo. E, letteralmente, colare al sole. Un problema non trascurabile, poi, è l’effetto lucido, per qualsiasi tipo di pelle. E se, probabilmente, il primo istinto è quello di rinunciare al...

