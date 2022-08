Tredici vite | come fare tutto giusto ma dimenticarsi del film

(Di venerdì 5 agosto 2022) La versione hollywoodiana della storia della squadra di calcio intrappolata in una caverna in Thailandia non è quel che avremmo immaginato

, tante emozioni e nessun cedimento: un action umanista nella miglior tradizione del cinema americano. Si vede subito quando ci sono delle storie che il cinema di Ron Howard ha a cuore. ...In, disponibile in streaming su Prime Video dal 5 agosto, Howard parte da una storia vera, quella del salvataggio di una squadra di calcio rimasta bloccata in una caverna in Thailandia;...Si vede subito quando ci sono delle storie che il cinema di Ron Howard ha a cuore. Tredici vite, basato su una delle missioni di salvataggio più straordinarie degli ultimi anni, è una di queste. Dal 5 ...E non è l'unica novità da tenere d'occhio sulla piattaforma streaming. Tredici vite di Ron Howard vi terrà col fiato sospeso.