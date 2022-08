Tre grillini dalla storia malinconica in cerca di ruolo tra le macerie del M5S (Di venerdì 5 agosto 2022) Conte, Di Maio, Di Battista: tre vite parallele del metaverso grillino che nel breve volgere di una legislatura hanno intrecciato amicizie, gilet, odi, divorzi e riconciliazioni, come quella che sta per essere celebrata per convenienza tra l'Avvocato del popolo e il guerrigliero di ritorno dalla Russia con furore. Sarebbe folklore di quart'ordine da vecchio fogliettone di prima pagina se questa improvvisata élite di politicanti non avesse lasciato sulla pelle del Paese una scia inenarrabile di macerie. Il big bang del MoVimento era l'esito inevitabile di un'avventura rivoluzionaria che ha mischiato le visionarie intuizioni di Casaleggio nel nome di Rousseau agli sghignazzi di Grillo, culminata con la conquista delle istituzioni, che ha avuto il previsto effetto contaminante e disgregante. L'esercizio del potere ha mutuato il virus correntizio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) Conte, Di Maio, Di Battista: tre vite parallele del metaverso grillino che nel breve volgere di una legislatura hanno intrecciato amicizie, gilet, odi, divorzi e riconciliazioni, come quella che sta per essere celebrata per convenienza tra l'Avvocato del popolo e il guerrigliero di ritornoRussia con furore. Sarebbe folklore di quart'ordine da vecchio fogliettone di prima pagina se questa improvvisata élite di politicanti non avesse lasciato sulla pelle del Paese una scia inenarrabile di. Il big bang del MoVimento era l'esito inevitabile di un'avventura rivoluzionaria che ha mischiato le visionarie intuizioni di Casaleggio nel nome di Rousseau agli sghignazzi di Grillo, culminata con la conquista delle istituzioni, che ha avuto il previsto effetto contaminante e disgregante. L'esercizio del potere ha mutuato il virus correntizio ...

