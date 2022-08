Traffico da bollino nero nel weekend: tra le strade ‘peggiori’ la Pontina (Di venerdì 5 agosto 2022) È già una strada da incubo, tra incendi, incidenti, cantieri sempre aperti e Traffico a tutte le ore del giorno, ma i pendolari ancora non sanno che nel prossimo weekend, quello prima del fine settimana di Ferragosto, la Pontina sarà da ‘inferno’. Sì, perché come spiega Anas domani, sabato 6 agosto, è previsto Traffico da bollino nero per le grandi partenze di agosto. In realtà, già a partire dal pomeriggio di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è atteso Traffico in costante aumento: bollino nero, poi, nella mattinata di domani con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici. Il bollino tornerà rosso a partire dal pomeriggio di sabato e per tutta la domenica, con Traffico intenso per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) È già una strada da incubo, tra incendi, incidenti, cantieri sempre aperti ea tutte le ore del giorno, ma i pendolari ancora non sanno che nel prossimo, quello prima del fine settimana di Ferragosto, lasarà da ‘inferno’. Sì, perché come spiega Anas domani, sabato 6 agosto, è previstodaper le grandi partenze di agosto. In realtà, già a partire dal pomeriggio di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è attesoin costante aumento:, poi, nella mattinata di domani con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici. Iltornerà rosso a partire dal pomeriggio di sabato e per tutta la domenica, conintenso per ...

