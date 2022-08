Traffico da bollino nero nel weekend | informazioni per chi viaggia

(Di venerdì 5 agosto 2022) Oggi dalle 16.00 alle 22.00, domani sabato 6 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 7 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesantidaper le grandi partenze di agosto. A partire dal pomeriggio di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è attesoin costante aumento. In particolare Viabilità Italia prevederosso, a partire da oggi enella mattinata di domani, 6 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici. Iltorna rosso a partire dal pomeriggio di sabato 6 agosto e per tutta la domenica, 7 agosto, conintenso per le ultime partenze di questo primo fine settimana agostano. Ricordiamo che la panoramica completa dei ...

poliziadistato : Per chi si mette in viaggio questo fine settimana, segnaliamo traffico molto intenso a partire da venerdì #5agosto… - poliziadistato : Primo weekend estivo di traffico intenso con possibili criticità da bollino rosso ?? Siate prudenti alla guida e seg… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Traffico, weekend da bollino nero su strade e autostrade: previsioni: (Adnkronos) - A partire dal pomeriggio di oggi, in… - fisco24_info : Traffico, weekend da bollino nero su strade e autostrade: previsioni: (Adnkronos) - A partire dal pomeriggio di ogg… - telodogratis : Traffico, weekend da bollino nero su strade e autostrade: previsioni -

danero per le grandi partenze di agosto. A partire dal pomeriggio di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è attesoin costante aumento. In particolare Viabilità ...Ilriguardera' in particolare i principali itinerari turistici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore ...05-08-2022 -- Traffico da bollino nero per le grandi partenze di agosto. A partire dal pomeriggio di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è atteso traffico in costante aumento. In particolare ...(Adnkronos) – Traffico da bollino nero nel weekend per le grandi partenze di agosto. A partire dal pomeriggio di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento. In ...