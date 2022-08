Trading online, la truffa dei falsi siti di informazione che sfruttano i vip: da Giorgia Meloni a Roberto Saviano (Di venerdì 5 agosto 2022) Cos’hanno in comune Greta Thunberg, Roberto Saviano, Emma Marrone e il giornalista spagnolo Matías Prats? Sono stati tutti vittime della stessa fake news. Il volto di ciascuno di loro, infatti, è stato sfruttato per sponsorizzare un sito di Trading online. Ecco perché non dovreste fidarvi di questi annunci – anche se provengono da account verificati – e come intuire la fregatura. Per chi ha fretta: Diversi siti promettono senza alcuna prova di farti ricevere guadagni astronomici grazie al Trading online Per convincerti a investire e far acquistare credibilità all’offerta, si avvalgono del nome di personaggi noti Le testimonianze che citano sono inventate di sana pianta, e il modus operandi utilizzato è sempre lo stesso I portali a cui riconducono non sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Cos’hanno in comune Greta Thunberg,, Emma Marrone e il giornalista spagnolo Matías Prats? Sono stati tutti vittime della stessa fake news. Il volto di ciascuno di loro, infatti, è stato sfruttato per sponsorizzare un sito di. Ecco perché non dovreste fidarvi di questi annunci – anche se provengono da account verificati – e come intuire la fregatura. Per chi ha fretta: Diversipromettono senza alcuna prova di farti ricevere guadagni astronomici grazie alPer convincerti a investire e far acquistare credibilità all’offerta, si avvalgono del nome di personaggi noti Le testimonianze che citano sono inventate di sana pianta, e il modus operandi utilizzato è sempre lo stesso I portali a cui riconducono non sono ...

