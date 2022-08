Tra Calenda e Fratoianni botte da orbi | il patto con Letta sta già scricchiolando?

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il fronte largo del centrosinistra rischia di diventare molto più stretto. Dopo le avvisaglie degli ultimi giorni, con le polemiche a distanza tra Carlo, Nicolae Angelo Bonelli, oggi potrebbe esser stato toccato il punto di non ritorno. Perché dopo l’accordo sancito tra il Partito Democratico e Azione è partita l’escalation che ha portato Sinistra Italia ed Europa Verde a un passo indietro rispetto algià sancito in precedenza. Le differenze di vedute sui programmi (perché di questo si parla) sembrano essere incolmabili. Questa mattina, infatti, lo scontro è sulla cosiddetta “Agenda Draghi”. Direi che abbiamo raggiunto un punto di chiarezza. Mi pare del tutto evidente che c’è una scelta netta da fare per il ?@pdnetwork? che ha siglato unchiaro con noi che dice l’opposto. A queste ...