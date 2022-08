Torreira Galatasaray | affare fatto | c’è la firma dell’uruguaiano

(Di venerdì 5 agosto 2022) Accordoto in serata trae il: l’uruguaiano lascia definitivamente l’Arsenal per circa 7 milioni di Euro Lucassarà dunque un nuovo giocatore del. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista uruguaiano, l’anno passato grande protagonista con la Fiorentina, hato in serata l’accordo che lo legherà al club turco che preleverà il giocatore dall’Arsenal per un cifra vicina ai 7 milioni di Euro più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoMercatoWeb : TMW - Lucas Torreira ha detto sì al Galatasaray: chiusura a un passo. All'Arsenal 7 milioni - marcoconterio : ?????? Il #Galatasaray ha fretta di chiudere un acquisto a centrocampo. Primo obiettivo Lucas Torreira dell'#Arsenal p… - _Bazzu_ : RT @SpaceViola_: #Torreira sembra ormai ad un passo dal #Galatasaray, ma prima di lasciare l'Arsenal e in modo ormai più che definitivo la… - Torrenapoli1 : UFFICIALI oggi #Cucurella al Chelsea #Wijnaldum Roma #Marlon al Monza #Lookman Atalanta #Veretout Marsiglia… - ArenaSportiva1 : ?? Questa sera, a Milano, la firma di Lucas #Torreira con il #Galatasaray. L’#Arsenal incasserà 6-7mln+bonus. Fonte: @FabrizioRomano -

Un altro giocatore volerà domani ad Istanbul per diventare un nuovo giocatore del. Si tratta dell'ex Sampdoria e Fiorentina Lucas. Per l'uruguaiano pronto un contratto da 3 ...Il, intanto, si gode l'arrivo dell'ex Fiorentina LucasCALCIOMERCATO - E' Singo il nome nuovo dall'Inter per il dopo Dumfries, che piace a Chelsea e United. Kostic-Juventus, incontro positivo con gli agenti.Il club di Istanbul fa la spesa in Serie A: oltre al prossimo ingaggio dell'ormai ex Napoli, anche un ex Fiorentina e Sampdoria è pronto a volare in Turchia ...