Torre Annunziata, blitz nel rione Poverelli: 18 arresti per droga, armi ed estorsioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono 18 le persone finite in manette nell'ambito del blitz dei carabinieri nel quartiere "Poverelli" di Torre Annunziata. armi, droga, estorsioni: blitz dei carabinieri nel quartiere "Poverelli" di Torre Annunziata, dove 18 persone sono state arrestate. L'operazione, secondo quanto riferito dagli inquirenti, arriva a conclusione di un'inchiesta della procura e dei carabinieri di Torre Annunziata,

