Torino, esordio in coppa: Juric sfida il Palermo con tante incognite (Di venerdì 5 agosto 2022) Domani sera il battesimo in gara ufficiale contro i rosanero: l’unico volto nuovo titolare sarà Radonjic, Adopo in rampa di lancio E’ la vigilia di coppa Italia, Ivan Juric comincia ad alzare i ritmi e l’attenzione della sua squadra. Domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà il Palermo, sarà già una sfida delicatissima: per la situazione che si respira in tutto il mondo granata, Lukic e compagni non possono permettersi di partire con il piede sbagliato. Ecco perché dalle parti del Filadelfia proseguono i lavori di preparazione, con l’allenatore che sta cercando di capire chi potrà avere a disposizione. Difesa corta Soprattutto nel pacchetto arretrato ci sono diversi acciacchi: Zima sarà sicuramente indisponibile per una lussazione alla spalla, Buongiorno sta tentando il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Domani sera il battesimo in gara ufficiale contro i rosanero: l’unico volto nuovo titolare sarà Radonjic, Adopo in rampa di lancio E’ la vigilia diItalia, Ivancomincia ad alzare i ritmi e l’attenzione della sua squadra. Domani sera allo stadio Olimpico Grandearriverà il, sarà già unadelicatissima: per la situazione che si respira in tutto il mondo granata, Lukic e compagni non possono permettersi di partire con il piede sbagliato. Ecco perché dalle parti del Filadelfia proseguono i lavori di preparazione, con l’allenatore che sta cercando di capire chi potrà avere a disposizione. Difesa corta Soprattutto nel pacchetto arretrato ci sono diversi acciacchi: Zima sarà sicuramente indisponibile per una lussazione alla spalla, Buongiorno sta tentando il ...

