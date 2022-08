Top Gun: Maverick, Quentin Tarantino rivela: "L'ho amato" (Di venerdì 5 agosto 2022) Il regista Quentin Tarantino ha rivelato, durante un podcast, di aver amato il film Top Gun: Maverick, ecco le sue dichiarazioni. Quentin Tarantino ha, a sorpresa, condiviso la sua recensione del film Top Gun: Maverick, esprimendo il proprio entusiasmo per il sequel con star Tom Cruise. Il regista era ospite del podcast ReelBlend di Roger Avary, co-sceneggiatore di Pulp Fiction. Inizialmente il regista ha spiegato perché non ama parlare dei nuovi film: "Sarei costretto a dire solo cose positive, altrimenti starei 'distruggendo' qualcuno, non voglio farlo". Quentin Tarantino ha però aggiunto: "In questo caso ho fottutamente amato Top Gun: Maverick. Ho pensato fosse fantastico. L'ho visto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 agosto 2022) Il registahato, durante un podcast, di averil film Top Gun:, ecco le sue dichiarazioni.ha, a sorpresa, condiviso la sua recensione del film Top Gun:, esprimendo il proprio entusiasmo per il sequel con star Tom Cruise. Il regista era ospite del podcast ReelBlend di Roger Avary, co-sceneggiatore di Pulp Fiction. Inizialmente il regista ha spiegato perché non ama parlare dei nuovi film: "Sarei costretto a dire solo cose positive, altrimenti starei 'distruggendo' qualcuno, non voglio farlo".ha però aggiunto: "In questo caso ho fottutamenteTop Gun:. Ho pensato fosse fantastico. L'ho visto ...

J4nitzio : @IsrahellMerda @maurovanetti @LordPist65 @Lowiqpimp Stai descrivendo il corporatismo sociale ma senza Top Gun Maver… - ParliamoDiNews : Top Gun: Maverick, una carrellata di foto inedite dal backstage del film - Noi degli 80-90 #Cinema #5agosto - DARKAVOY : io comunque non pensavo che top gun fosse così gay come film.... ma basically è propaganda militare - TereSa79797 : Tom Cruise scansati, qua il vero Top Gun lo abbiamo noi. Grazie presidente. #Friedkin #asroma - SkyTG24 : Devotion, il trailer del film Sony Pictures in stile Top Gun che arriverà a novembre -