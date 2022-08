Tommaso Rossini | il falso avvocato No vax accusato di aver rubato 100 mila euro a una donna con problemi psichici

(Di venerdì 5 agosto 2022) Si è fintoe ha convinto unacona consegnargli tutti i suoi risparmi.è un personaggio noto tra i complottisti italiani: No vax, tuttologo, negazionista del cambiamento climatico e, pubblica lunghe dirette su Facebook, social dove la signora, un’astigiana 60enne, lo ha conosciuto, e si è lasciata persuadere a versargli circa 100. Come riporta La Nuova Provincia di Asti, ad accorgersene è stato un parente della, che ha sporto denuncia doposcoperto che la malcapitata, affetta da, aveva dilapidato l’eredità dei genitori. Proprio la morte delle due ...

DavidPuente : Mi ricorda qualcuno (più di qualcuno) - IndignatoDenji : RT @DavidPuente: Mi ricorda qualcuno (più di qualcuno) - MRZ1977 : RT @DavidPuente: Mi ricorda qualcuno (più di qualcuno) - alegulma : RT @DavidPuente: Mi ricorda qualcuno (più di qualcuno) - DavidPuente : Mi ricorda qualcuno (più di qualcuno) -

... 1; - COMITATO DI MISANO MONTE, via Enrico De Nicola, 5; - COMITATO SANTA MONICA, via... SEDE COMUNALE BIANCHINI - ANAGRAFE, via Repubblica, 124; BIBLIOTECA, via, 7; SCUOLA ...... Vincenzo Bellini, Gioacchino, Pietro Mascagni, Georges Bizet. Le trascrizioni dal ... Naida Ingrosso (violino), Marco Pellè (viola), Noemi Puricella (violino),Reho (tastiere), ...Il suo ultimo video in diretta Facebook lo ha postato senza sapere che di lì a pochi minuti sarebbe stato fermato dalla Polizia Stradale di Modena e sarebbe stato arrestato per circonvenzione di incap ...A Ostia, nel quinto e ultimo appuntamento, vincono Giacosa-Boscolo nel femminile e Margaritelli-Marta nel maschile ...