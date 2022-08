The Sandman, Neil Gaiman rivela: "Ho detto a Tom Sturridge di non fare la voce di Batman" (Di venerdì 5 agosto 2022) Neil Gaiman ha svelato il consiglio che ha dato a Tom Sturridge per la sua interpretazione in The Sandman e ha a che fare con la voce di Batman. The Sandman ha finalmente debuttato su Netflix e Neil Gaiman, parlando della serie tratta dalla sua opere, ha svelato che ha dovuto chiedere a Tom Sturridge di evitare di avere la voce di Batman. L'attore si è messo alla prova con il ruolo di Morfeo e la sua performance, nelle prime fasi, non aveva convinto l'autore. Neil Gaiman, intervistato da IGN, ha spiegato parlando di The Sandman: "Tom Sturridge non era consapevole che lo stava facendo. Non lo stava ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 agosto 2022)ha svelato il consiglio che ha dato a Tomper la sua interpretazione in Thee ha a checon ladi. Theha finalmente debuttato su Netflix e, parlando della serie tratta dalla sua opere, ha svelato che ha dovuto chiedere a Tomdi evitare di avere ladi. L'attore si è messo alla prova con il ruolo di Morfeo e la sua performance, nelle prime fasi, non aveva convinto l'autore., intervistato da IGN, ha spiegato parlando di The: "Tomnon era consapevole che lo stava facendo. Non lo stava ...

