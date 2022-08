"The King of thieves": un bottino da 14 milioni di sterline (Di venerdì 5 agosto 2022) THE King OF thieves Iris ore 21 Con Michael Caine, Michael Gambon, Jim Broadbent. Regia di James Marsh. Produzione Gran Bretagna 2018. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Sembra una storiella giallo rosa giocata sul filo dell'improbabilità e invece è tutta vera e finì sui giornali inglesi circa sei anni anni fa. Nel 2016 nel quartiere di Hatton Garden a Londra, famoso per le molte gioellerie venne svuotato un caveau. bottino: 14 milioni di sterline. Autori del colpo, quattro anziani malavitosi, ai quali era venuta a noia la vita da pensionati (però si fecero aiutare da un giovane esperto d'informatica, altri non sarebbero riusciti a superare gli odierni sistemi di sicurezza). All'indomani del colpo grosso, però cominciano a litigare tra loro, cosicchè la polizia non impiega molto tempo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) THEOFIris ore 21 Con Michael Caine, Michael Gambon, Jim Broadbent. Regia di James Marsh. Produzione Gran Bretagna 2018. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Sembra una storiella giallo rosa giocata sul filo dell'improbabilità e invece è tutta vera e finì sui giornali inglesi circa sei anni anni fa. Nel 2016 nel quartiere di Hatton Garden a Londra, famoso per le molte gioellerie venne svuotato un caveau.: 14di. Autori del colpo, quattro anziani malavitosi, ai quali era venuta a noia la vita da pensionati (però si fecero aiutare da un giovane esperto d'informatica, altri non sarebbero riusciti a superare gli odierni sistemi di sicurezza). All'indomani del colpo grosso, però cominciano a litigare tra loro, cosicchè la polizia non impiega molto tempo a ...

