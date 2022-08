The Athletic: l’individualista Ronaldo si adeguerà al calcio collettivo di ten Hag? (Di venerdì 5 agosto 2022) Dando per scontato che Ronaldo resterà un calciatore del Manchester United per la prossima stagione, The Athletic pone una domanda tattica: CR7 può funzionare nel sistema di gioco che ha in mente il nuovo allenatore, Erik ten Hag? “La domanda più grande è questa: il più grande marcatore individuale del calcio può essere convinto a giocare in una squadra focalizzata sullo sforzo collettivo?”. Ronaldo ha un’abilità calcistica indiscussa, può segnare in qualsiasi momento, portando i difensori avversari a commettere errori solo a guardarlo, ma questa è stata spesso un’arma a doppio taglio nella passata stagione, perché “i compagni di squadra spesso cortocircuitavano i loro processi offensivi e tentavano di dare a Ronaldo la palla, indipendentemente dal fatto che fosse la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) Dando per scontato cheresterà un calciatore del Manchester United per la prossima stagione, Thepone una domanda tattica: CR7 può funzionare nel sistema di gioco che ha in mente il nuovo allenatore, Erik ten? “La domanda più grande è questa: il più grande marcatore individuale delpuò essere convinto a giocare in una squadra focalizzata sullo sforzo?”.ha un’abilità calcistica indiscussa, può segnare in qualsiasi momento, portando i difensori avversari a commettere errori solo a guardarlo, ma questa è stata spesso un’arma a doppio taglio nella passata stagione, perché “i compagni di squadra spesso cortocircuitavano i loro processi offensivi e tentavano di dare ala palla, indipendentemente dal fatto che fosse la ...

