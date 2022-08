Tentativo estremo di Alfonso Signorini | “Voglio portarlo al GF” | Allarme rosso discriminazione

Leggi su direttanews

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il conduttoretenta il colpaccio in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip: l’annuncio per settembre Il conduttore(screenshot sito GF Vip)è ancora impegnato in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Le prossime settimane saranno quelle decisive per alcune trattative ancora da chiudere in modo definitivo. Qualche colpo di scena potrebbe quindi ancora arrivare in vista di settembre. Lo si evince dalle parole dello stesso conduttore che in queste ore ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni sulla prossima edizione del reality.non solo ha rivelato di una battaglia con la Mediaset per avere Giovanni Ciacci ma anche di una nuova idea per un prossimo concorrente. Il giornalista ha ...