Tensione tra Taiwan e Cina: jet di Pechino superano linea mediana dello stretto, missili sorvolano l'isola. Singapore Airlines annulla voli (Di venerdì 5 agosto 2022) Ventidue jet militari cinesi hanno superato la linea mediana dello stretto tra Taiwan e Cina entrando nello spazio aereo gestito dalla difesa di Taipei. Lo riferiscono i media di Taiwan citando fonti militari. Si tratta in particolare di 12 caccia Sukhoi Su-30, 8 Shenyang J-11 e 2 Shenyang J-16. In risposta Taiwan ha fatto decollare alcuni intercettori e ha attivato i sistemi di difesa missilistica. missili lanciati dalle forze armate cinesi hanno sorvolato Taiwan nel contesto delle vaste esercitazioni intraprese da Pechino attorno all'isola, in risposta alla recente visita a Taipei della presidente della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi. Lo hanno riferito ...

