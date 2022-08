Tensione Pechino - Taipei Pelosi avverte | ' Non permetteremo l' isolamento di Taiwan'

Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi a Taiwan. Cresce la tensione Usa-Cina. Segnalati movimenti militari intorno all'isola. Washington cerc… - NicolaPorro : ?? Sale la tensione, #Pechino avverte: 'Seppelliamo i nemici'. Perché la mossa della #Pelosi può provocare un effett… - ildenaro_it : Lo hanno riferito oggi i #media di Stato #cinesi, anche se l’annuncio del sorvolo non è stato ancora confermato uff… - Geronim22285766 : Tensione Cina-Taiwan, manovre militari di Pechino. Missili sorvolano l'isola | Guarda che cazzo di casino! La Cina… - BdeligioBruno : RT @MariaRo51490621: Dalla Cina ai Balcani le esercitazioni militari non si contano più. Le grandi potenze si sfidano tra viaggi inutili,… -

- Ancora esercitazioni militari cinesi a largo dell'isola in risposta alla visita della speaker della Camera Usa. Tokyo denuncia che 5 missili sono caduti nella nostra zona ...Tsai, in un messaggio di 4 minuti postato nella tarda serata di ieri sul sito dell'Ufficio presidenziale, ha invitatoad agire con maggiore autocontrollo. Taiwan non alimenterà le tensioni, ...Ancora esercitazioni militari cinesi a largo dell'isola in risposta alla visita della speaker della Camera Usa. Tokyo denuncia che 5 missili sono caduti nella nostra zona economica ...Taiwan, aerei e navi cinesi superano la linea mediana dello Stretto. Taipei: "Manovre altamente provocatorie". Bloccati i voli ...