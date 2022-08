Tennis, il congresso USA chiede di far giocare Djokovic agli US Open (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Tennista si è dovuto ritirare dal Masters di Montreal Novak Djokovic ha poche speranze di giocare la stagione sul cemento americano. Nelle ultime ore l’ex numero uno al Mondo si è dovuto ritirare dal Masters 1000 di Monteral. La motivazione è sempre la stessa: senza vaccino in alcuni paesi e stati non può entrare e quindi non può giocare. Il problema si porrà per tutti gli altri problemi e anche e soprattutto per l’ultima prova Slam degli US Open. Novak Djokovic has officially withdrawn from next week’s National Bank Open held in Montreal https://t.co/LuqNjS1H8S — Sports Illustrated (@SInow) August 4, 2022 Nel frattempo però interviene in suo favore anche la politica USA. Due rappresentati del congresso degli Stati Uniti, ovvero la repubblicana ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilta si è dovuto ritirare dal Masters di Montreal Novakha poche speranze dila stagione sul cemento americano. Nelle ultime ore l’ex numero uno al Mondo si è dovuto ritirare dal Masters 1000 di Monteral. La motivazione è sempre la stessa: senza vaccino in alcuni paesi e stati non può entrare e quindi non può. Il problema si porrà per tutti gli altri problemi e anche e soprattutto per l’ultima prova Slam degli US. Novakhas officially withdrawn from next week’s National Bankheld in Montreal https://t.co/LuqNjS1H8S — Sports Illustrated (@SInow) August 4, 2022 Nel frattempo però interviene in suo favore anche la politica USA. Due rappresentati deldegli Stati Uniti, ovvero la repubblicana ...

