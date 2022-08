(Di venerdì 5 agosto 2022) Novakpuò ancora sperare di prendere parte agli Us Open. Il numero uno del mondo, che non è vaccinato contro il Covid-19 e non ha intenzione di farlo, potrebbe infatticon la “National Interest Exemption” vale a dire un’esenzione di interesse nazionale. Ad autorizzarla dovrebbe essere però il presidente Joe, a cui si sono rivolti Claudia Tenney e Louie Gohmert, membri del Congresso e rappresentanti del partito repubblicano. Le possibilità che il ‘POTUS’ dia il via libera all’ingresso di Nole nel paese sembrano al momento basse, anche se mai dire mai. Nel frattempo l’ex numero uno al mondo si è dovuto cancellare dal Masters 1000 di Montreal, in Canada. SportFace.

sportface2016 : Tennis, i repubblicani si rivolgono a #Biden per far entrare #Djokovic negli Stati Uniti -

SPORTFACE.IT

La richiesta ufficiale, inviata da Claudia Tenney e Louie Gohmert, entrambi(il ... I'm urging the Biden administration to issue a National Interest Exemption so that world renowned......era un grandissimo giocatore die un grandissimo sportivo' - Federico Mollicone, FdI) e ciclisti ('Oggi stiamo qui a parlare di padri costituenti, ma nella storia dei primi anni... Tennis, i repubblicani si rivolgono a Biden per far entrare Djokovic negli Stati Uniti