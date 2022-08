Ten Hag | «Contento che Ronaldo faccia parte della squadra | ma…»

(Di venerdì 5 agosto 2022) Ten Hag: «che, ma è ingiusto che la concentrazione sia solo su di lui» L’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha parlatosituazione diin vistaprima di campionato contro il Brighton e non solo. Di seguito le sue parole. CR7 – «Sono moltodi avere Cristianocon noi, è un attaccante top e fa. Tanti altri giocatori hanno abbandonato lo stadio nel secondo tempo dell’amichevole contro il Rayo Vallecano, ma l’attenzione è stata concentrata solo su Cristiano e non è giusto. Se sarà lui il sostituto di Martial (infortunato, ndr) domenica? Lo ...

La dirigenza non ha apprezzato, l'ha criticato pubblicamente definendo il gesto 'inaccettabile', ma su The Sun si legge che il giocatore non sarà multato per l'accaduto.