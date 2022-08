Tanker italiani | rinnovato il contratto con Boeing

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 agosto 2022)e la Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità (Armaereo) hanno firmato un accordo grazie al quale l’azienda americana continuerà a fornire supporto logistico ai quattro velivoli rifornitori Kc-767A dell’Aeronautica Militare fino al dicembre 2025. In base all’accordocontinuerà a offrire un’assistenza completa per i quattro aeromobili in forza all’Italia, che hanno complessivamente superato 36.000 ore di volo. L’attività, in gergo definita Mro, continuerà a comprendere la manutenzione, le riparazioni e la gestione della catena di approvvigionamento, il supporto ingegneristico, le revisioni delle pubblicazioni tecniche e l’addestramento al volo e alla manutenzione. Il generale ispettore capo Giuseppe Lupoli, che guida Armaereo, ha dichiarato: “Questi velivoli sono davvero un asset strategico e di grande visibilità per ...