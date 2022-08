Taiwan, Pelosi: “Ridicolo dire che visita ha danneggiato Taipei” (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – La presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi ha escluso oggi che la visita a Taiwan abbia danneggiato l’isola, bollando come “ridicola” la querelle, assicurando che gli Usa non intendono cambiare lo “status quo” nella regione. A chi le ha chiesto in conferenza stampa se ritenga che la sua visita non abbia portato benefici all’isola, la presidente ha detto che si tratta di una disputa “ridicola”, aggiungendo che il Paese asiatico è uno dei “più liberi del mondo. Abbiamo detto fin dall’inizio che la nostra presenza qui non significa che deve cambiare lo status quo in Asia. Si tratta nuovamente della legge sui rapporti con Taiwan e della politica tra Usa e Cina”, ha detto Pelosi in Giappone nell’ultimo giorno del suo tour in Asia, secondo un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – La presidente della Camera dei Rappresentanti Nancyha escluso oggi che laabbial’isola, bollando come “ridicola” la querelle, assicurando che gli Usa non intendono cambiare lo “status quo” nella regione. A chi le ha chiesto in conferenza stampa se ritenga che la suanon abbia portato benefici all’isola, la presidente ha detto che si tratta di una disputa “ridicola”, aggiungendo che il Paese asiatico è uno dei “più liberi del mondo. Abbiamo detto fin dall’inizio che la nostra presenza qui non significa che deve cambiare lo status quo in Asia. Si tratta nuovamente della legge sui rapporti cone della politica tra Usa e Cina”, ha dettoin Giappone nell’ultimo giorno del suo tour in Asia, secondo un ...

