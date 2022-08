Taiwan | Pechino impone sanzioni a Nancy Pelosi Aerei superano la ?linea mediana? dello stretto | Singapore cancella tutti i voli

(Di venerdì 5 agosto 2022) Gli Usa «non permetteranno» alla Cina di isolare: lo ha detto la speaker della Camera, a Tokyo per l'ultima tappa del suo tour in Asia. «Potrebbero cercare...

Agenzia_Ansa : La Cina dà il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan. Taipei: 'Preparati alla guerra… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti, con la visita della speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan, 'violano la sovranità' della Cina… - Agenzia_Ansa : Il colloquio fra Joe Biden e il presidente Xi Jinping è terminato. Pechino: la questione di Taiwan 'è chiara' dato… - democraziait : Questi 2 pazzi faranno scoppiare il mondo!!! #XiJinping #Cina #China #cinese #Pechino #Beijing #Taiwan #putin… - icittadini : Taiwan: “Aerei e navi di Pechino hanno superato la linea mediana dello Stretto” -

... di fronte allo stretto di, mentre le piu' grandi esercitazioni militari diche circondanocontinuano dopo una visita all'isola autogovernata della speaker della Camera degli ......cercare di impedire adi visitare o partecipare in altri luoghi, ma non l'isoleranno impedendoci di viaggiare li'", ha aggiunto Pelosi, la cui visita a Taipei ha fatto infuriareche ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Jet cinesi e quella che si crede sia una nave militare sono stati avvistati dalla costa cinese di Pingtan, di fronte allo stretto di Taiwan, ...