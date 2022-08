Taiwan, la Casa Bianca tira le orecchie alla Cina: “Esercitazioni militari inopportune” (Di venerdì 5 agosto 2022) La Casa Bianca ha convocato l’ambasciatore cinese a Washington, Qin Gang , per condannare le Esercitazioni militari cinesi nei pressi di Taiwan e per ribadire che gli Stati Uniti non desiderano una crisi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 5 agosto 2022) Laha convocato l’ambasciatore cinese a Washington, Qin Gang , per condannare lecinesi nei pressi die per ribadire che gli Stati Uniti non desiderano una crisi...

_Nico_Piro_ : Da questo editoriale di Friedman @nytimes emerge che esponenti amministrazione USA sono molto più preoccupati di qu… - TgLa7 : Secondo giorno di manovre militari nello stretto. Pechino sospende cooperazione con USA su difesa e clima. Blinken… - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi attesa a Taiwan. Gli Usa: 'La Cina non usi la visita come un pretesto per un'escalation'. L'avvertimen… - Open_gol : La Casa Bianca ha convocato l'ambasciatore cinese - claudia_bilotti : RT @My_Salute: Al Carrier Strike Group Ronald Reagan è stato ordinato di rimanere nell'area di #Taiwan e monitorare la situazione, la Casa… -