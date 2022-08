(Di venerdì 5 agosto 2022) L’escalation per ora si limita ai toni e alle iniziative diplomatiche. Ma trattandosi dellapreoccupano anche in questa forma.ha fatto sapere di aver applicato non meglio specificatespeaker del Congresso Usa, Nancy, per la sua recente visita a, che laconsidera solo una «provincia ribelle». Le– ha spiegato il ministro degli Esteri del regime cinese – colpiscono anche «i suoi familiari più prossimi».ha definito la visita della politica americana «una grossolana interferenza» negli affari interni cinesi. Lacontro la speaker Usa: «Grossolana interferenza» Il regime, infatti, non ha mai fatto mistero di considerare l’esistenza stessa di ...

RaiNews : 22 jet militari cinesi hanno superato la linea mediana dello Stretto tra Taiwan e Cina entrando nello spazio aereo… - Invisible_Zinai : @marilovesgr33n Siamo anche d'accordo sul fatto che la Cina abbia da molto tempo progetti su Taiwan, a prescindere… - SecolodItalia1 : Taiwan, dalla Cina sanzioni alla Pelosi. Giappone in allarme: «Pechino mina la pace» - ilriformista : Situazione sempre più tesa a #Taiwan - KTrevisti : All'indomani dalla visita di #NancyPelosi a #Taiwan la #Cina ha avviato esercitazioni #militari. Queste dimostrano… -

Non solo per la potenza di fuoco dispiegataCina, ma per le caratteristiche dell'offensiva: l'uso di munizioni da guerra ("fuoco vero", in gergo), i lanci di missili nelle vicinanze die ......Cina con attacchi informatici e la diffusione di false informazioni, ha ringraziato il G7 per aver invitato Pechino ad astenersi da 'attività militari aggressive' nello Stretto die per ...Sospesa inoltre la cooperazione sul rimpatrio di immigrati illegali e sulle indagini in sede penale, nonché sulla criminalità transnazionale, sulle droghe e appunto sul cambiamento climatico.La Cina continua a intensificare l'incidente diplomatico di questa settimana e ha imposto sanzioni alla presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ...