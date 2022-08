Taiwan, contromisure Cina contro Usa: stop cooperazione su vari dossier (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – La Cina annuncia “otto contromisure in risposta alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan”. Lo scrive il Global Times, elencando tra le misure la scelta di “sospendere” i colloqui sui cambiamenti climatici tra Cina e Usa e la decisione di “annullare l”organizzazione di colloqui” tra i vertici militari, di “riunioni di lavoro dei ministeri della Difesa” dei due Paesi e di “riunioni del meccanismo di consultazione di sicurezza marittima”. Tra le “contromisure” anche la decisione di “sospendere”, secondo il Global Times, la “cooperazione” sui “rimpatri” riguardo l’ “immigrazione illegale”, sull’assistenza giudiziaria in materia penale, nella lotta alla criminalità transnazionale e per le politiche antidroga. Nel frattempo l’ambasciataore cinese ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Laannuncia “ottoin risposta alla visita di Nancy Pelosi a”. Lo scrive il Global Times, elencando tra le misure la scelta di “sospendere” i colloqui sui cambiamenti climatici trae Usa e la decisione di “annullare l”organizzazione di colloqui” tra i vertici militari, di “riunioni di lavoro dei ministeri della Difesa” dei due Paesi e di “riunioni del meccanismo di consultazione di sicurezza marittima”. Tra le “” anche la decisione di “sospendere”, secondo il Global Times, la “” sui “rimpatri” riguardo l’ “immigrazione illegale”, sull’assistenza giudiziaria in materia penale, nella lotta alla criminalità transnazionale e per le politiche antidroga. Nel frattempo l’ambasciataore cinese ...

