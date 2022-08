Taiwan, Cina supera linea mediana nello stretto. Usa convocano ambasciatore cinese (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo il Washington Post gli Stati Uniti avrebbero convocato l’ambasciatore cinese alla Casa Bianca per discutere la crisi di Taiwan. La Cina ha imposto sanzioni a carico della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi e dei suoi familiari per la visita fatta a Taiwan Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo il Washington Post gli Stati Uniti avrebbero convocato l’alla Casa Bianca per discutere la crisi di. Laha imposto sanzioni a carico della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi e dei suoi familiari per la visita fatta a

Agenzia_Ansa : La Cina dà il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan. Taipei: 'Preparati alla guerra… - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? La #Cina avvia le operazioni militari. Sparati razzi, #Taiwan circondata: ecco i video ?? - TgLa7 : #Taiwan attiva sistemi difesa, 'Cina ha lanciato missili' Ministero Difesa condanna azioni irrazionali che minano la pace - galbcasanova : ????????Dopo la visita di Pelosi a #Taiwan, la #Cina annuncia nuove misure contro gli USA. La n.6 è preoccupante: no mo… - MaurizioBastas1 : RT @marcoghiotto: La #Cina pronta ad attaccare #Taiwan esattamente com'era previsto dopo che #Putin invase #Ucraina. La storia, in diretta,… -