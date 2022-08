Taiwan | caccia e navi da guerra cinesi hanno superato la linea mediana dello Stretto | «Manovre altamente provocatorie»

(Di venerdì 5 agosto 2022)daattraversato lainformale che divide lodi. A comunicarlo è il ministero della Difesa di Taipei nell’ultimo aggiornamento che risale alle 17 locali, ovvero le 11 italiane. «Condanniamo le forze armate comuniste per aver deliberatamente attraversato lae operato nel mare e nello spazio aereo intorno a», scrivono dal ministero. Il conteggio alla seconda giornata di maxi-esercitazioni militari volute da Pechino in risposta alla visita della speaker Usa Nancy Pelosi all’isola è salito a 68e 13considerate ...

Secondo il Washington Post gli Stati Uniti avrebbero convocato l'ambasciatore cinese alla Casa Bianca per discutere la crisi di. Pechino supera lo stretto con 68e 13 navi Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la "linea mediana" dello Stretto dinel secondo giorno di esercitazioni ......Cina epreoccupa gli osservatori internazionali. All'indomani della visita sull'isola della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi sono iniziate le esercitazioni militari con i...In autunno c'è il congresso del partito comunista e lui sarà rieletto. Ma i sondaggi non sono più splendenti come un tempo (c'entra anche il Covid) ...Continua l'escalation tra la Cina e Taiwan, con venti di guerra in Estremo Oriente dopo la visita sull'isola della speaker della Camera Usa ...