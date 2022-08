Taiwan | aerei e navi cinesi superano la linea mediana dello Stretto Usa convocano l’ambasciatore | i Paesi verso l’interruzione delle relazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 agosto 2022) Pechino annuncia sanzioni– non ancora specificate- nei confronti della speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, per la sua visita adei giorni scorsi. Pelosi, secondo quanto dichiarato in una nota dal ministero degli Esteri cinese, avrebbe ignorato le preoccupazioni e la ferma opposizione della Cina alla sua visita nell’isola. E’ ormai scontro aperto fra Washington e Pechino sulla vicenda della tour di Nancy Pelosi in Asia, durante il quale la speaker della Camera ha fatto tappa anche a Taipei, mandando su tutte le furie la Cina. Così, dal piccato scambio di battute fra le due superpotenze si è passati rapidamente ai fatti con l’avvio da parteforzedi una massiccia esercitazione attorno a. Alle 11 ora locale (le 5 in Italia), infatti,da ...