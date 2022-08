Taiwan | aerei e navi cinesi superano la linea mediana dello Stretto Blinken | “Manovre altamente provocatorie” Bloccati i voli

(Di venerdì 5 agosto 2022) Continuano le prove di forza fra la Cina e. Alle 11 ora locale (le 5 in Italia),da guerrahanno attraversato ladi. A riferirlo è il ministero della Difesa dell’isola che in una nota ha definito le ultimeda parte di Pechino “”. Si apre così il secondo giorno di esercitazioni nellodidove la tensione sale sempre di più. Nel frattempo, la compagnia aerea Singapore Airlines ha annullato iper e daa causa della “crescente restrizionespazio aereo” dovuta alle pericolose ...

La visita della presidente della Camera americana Nancy Pelosi continua ad avere risvolti sulla Cina. Glie le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto dinel secondo giorno di esercitazioni militari su vasta scala. In una nota, il ministero della Difesa dell'......diad un tiro di schioppo dalla terraferma cinese. Il dragone potrebbe non solo mostrare i muscoli. Le "esercitazioni" a fuoco più che reale con lancio di missili balistici, centinaia di...Una guerra tra Cina e Taiwan ci sarà, resta solo da capire quando: Pechino avrebbe già in mente un piano di attacco, ma tutto dipenderà da cosa faranno gli Stati Uniti.Nei media e sui social network si parla della visita di Pelosi e della reazione militare con una retorica nazionalista molto aggressiva ...