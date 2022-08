Taiwan | 68 caccia cinesi e 13 navi da guerra oltre la linea mediana dello stretto

MediasetTgcom24 : Taiwan, 68 caccia e 13 navi cinesi oltre linea mediana #taiwan - masechi : ?? Caccia di Pechino stanno sorvolando lo Stretto di Taiwan. - MediasetTgcom24 : Nancy Pelosi è arrivata a Taiwan: Pechino invia caccia a sorvolare la zona #nancypelosi #ministrodegliesteri… - sacinaro : RT @mummy53690440: TAIWAN, 68 CACCIA E 13 NAVI CINESI OLTRE LINEA MEDIANA - BdeligioBruno : RT @mummy53690440: TAIWAN, 68 CACCIA E 13 NAVI CINESI OLTRE LINEA MEDIANA -

... nel conteggio fino alle 17 locali (11 in Italia) 68e 13 navi da guerra cinesi hanno attraversato la linea media informale che divide lo Stretto dinella seconda giornata delle maxi ...Giovedì Pechino ha lanciato 11 missili balistici Dongfeng nelle acque intorno ae un totale di 22cinesi hanno superato la linea mediana informale che divide lo Stretto. Dopo la presa ...In autunno c'è il congresso del partito comunista e lui sarà rieletto. Ma i sondaggi non sono più splendenti come un tempo (c'entra anche il Covid) ...Continua l'escalation tra la Cina e Taiwan, con venti di guerra in Estremo Oriente dopo la visita sull'isola della speaker della Camera Usa ...