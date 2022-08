Supplenze GaE e GPS e incarichi per ruolo | precedenza 104 | cosa indicare nella domanda GUIDA PER IMMAGINI

ProDocente : Dalle supplenze GPS e GaE alla call veloce, le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Caressa (Snals) LIVE… - orizzontescuola : Dalle supplenze GPS e GaE alla call veloce, le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Caressa (Snals) LIVE… - ProDocente : Supplenze da GaE e GPS, la VIDEO GUIDA passo dopo passo [TUTORIAL INTEGRALE] - lacittanews : Di redazione L’algoritmo che gestisce le domande di supplenze per i docenti per l’anno scolastico 2… - algonoalgoritmo : RT @orizzontescuola: Supplenze da GaE e GPS docenti 2022: come funziona l’algoritmo. Da quale classe di concorso si parte? prima il sostegn… -

... venerdì 5 agosto alle ore 14:30 collegamento con Pierfrancesco Caressa, componente della segreteria nazionale dello Snals, per proseguire il tema delle domande di supplenza da GPS ee anche ...... per proseguire il tema delle domande di supplenza daGps. Conduce Fabrizio De Angelis, ...reciproco aiuto È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto eCronaca - L'algoritmo che gestisce le domande di supplenze come funziona in merito all'assegnazione della sede inizia dal candidato che ha il punteggio più alto oppure da una classe di concorso ....Parte in ritardo la procedura per la scelta delle 150 scuole in cui prestare servizio e per gli incarichi di supplenza a scuola.