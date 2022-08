AnsaSicilia : Studentessa tedesca violentata a Palermo, arrestato giovane. Stupro avvenuto la notte del 29 luglio scorso | #ANSA - ilSicilia : #Cronaca #arresto Palermo, studentessa tedesca violentata: arrestato 22enne - LiveSicilia : Studentessa tedesca violentata, arrestato l’aggressore - GDS_it : Un ventiduenne di #Palermo, L.M.G. (le sue iniziali), è stato arrestato dalla polizia, su provvedimento del Gip, co… - iconanews : Studentessa tedesca violentata a Palermo, arrestato giovane -

Un ventiduenne di Palermo, L. M. G. è stato arrestato dalla polizia, su provvedimento del Gip, con l'accusa di aver violentato la notte del 29 luglio scorso unain via Polara. L'indagine è stata condotta dalla Squadra mobile. La giovane era in città per il progetto Erasmus. Laha raccontato di essere stata aggredita da uno ...La giovane, residente in questo Centro perché impegnata nel progetto universitario europeo "Erasmus", dava agli operatori una prima rappresentazione di quanto accaduto riferendo ...Un ventiduenne di Palermo, L.M.G. è stato arrestato dalla polizia, su provvedimento del Gip, con l'accusa di aver violentato la notte del 29 luglio scorso una studentessa tedesca in via Polara.Un ventiduenne di Palermo, L.M.G. è stato arrestato dalla polizia, su provvedimento del Gip, con l'accusa di aver violentato la notte del 29 luglio scorso una studentessa tedesca in via Polara. L'inda ...