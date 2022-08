Stefano e Belen non si trattengono: “Un rischio da correre”, la FOTO infiamma i social (Di venerdì 5 agosto 2022) Stefano e Belen sono sempre più innamorati. Il loro rapporto viaggia a vele spiegate e i due lo condividono su Instagram. In questo marasma di coppie che scoppiano (vedi Francesco Totti-Ilary Blasi e Mauro Icardi-Wanda Nara) ci sono anche amori che rinascono. Stiamo parlando ovviamente della love story tra Stefano di Martino e Belen Rodriguez. I due si sono ritrovati dopo una lunga separazione. Sono andati in vacanza insieme, sullo yacht di Stefano, e hanno inondato i rispettivi profili Instagram di video ed immagini nei quali celebravano il ritrovato amore. Tra le stories anche un bacio appassionato fra i due che ha mandato in visibilio i fan. I due hanno perfino deciso di rinnovare i propri voti nuziali, dato che il vincolo matrimoniale e ancora vivo tra i due. È stata la stessa ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 agosto 2022)sono sempre più innamorati. Il loro rapporto viaggia a vele spiegate e i due lo condividono su Instagram. In questo marasma di coppie che scoppiano (vedi Francesco Totti-Ilary Blasi e Mauro Icardi-Wanda Nara) ci sono anche amori che rinascono. Stiamo parlando ovviamente della love story tradi Martino eRodriguez. I due si sono ritrovati dopo una lunga separazione. Sono andati in vacanza insieme, sullo yacht di, e hanno inondato i rispettivi profili Instagram di video ed immagini nei quali celebravano il ritrovato amore. Tra le stories anche un bacio appassionato fra i due che ha mandato in visibilio i fan. I due hanno perfino deciso di rinnovare i propri voti nuziali, dato che il vincolo matrimoniale e ancora vivo tra i due. È stata la stessa ...

LaMati_ : RT @_mariells: Ditemi quello che volete, ma Belen e Stefano sono proprio belli da vedere. - Elisa60388018 : RT @RegalinoV: Giornata in famiglia per Belen e Stefano: divertimento alle stelle con Santiago e Luna Marì - Elisa60388018 : RT @Simona43276333: L’Amore fa dei giri immensi e poi ritorna forse … molti si sono mollati nel 2022 e alcuni si sono ritrovati (Belen e St… - RegalinoV : Giornata in famiglia per Belen e Stefano: divertimento alle stelle con Santiago e Luna Marì - Silviab1330 : RT @_mariells: Ditemi quello che volete, ma Belen e Stefano sono proprio belli da vedere. -