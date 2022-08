Star Wars: il ritorno di Phasma? Ne parla Gwendoline Christie (Di venerdì 5 agosto 2022) Star Wars. Gwendoline Christie, in una recente intervista, ha parlato di un eventuale ritorno del suo personaggio: il Capitan Phasma (Trilogia Sequel). Christie ne ha discusso con Empire e ha ammesso che le piacerebbe tornare in Guerre Stellari e riprendere il suo ruolo di Capitan Phasma. L’attrice ha affermato di non aver mai letto nessuno Leggi su starwarsnews (Di venerdì 5 agosto 2022), in una recente intervista, hato di un eventualedel suo personaggio: il Capitan(Trilogia Sequel).ne ha discusso con Empire e ha ammesso che le piacerebbe tornare in Guerre Stellari e riprendere il suo ruolo di Capitan. L’attrice ha affermato di non aver mai letto nessuno

