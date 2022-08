Sport | Dazn e Tim trovano l’accordo | la Serie A torna su Sky

(Di venerdì 5 agosto 2022) Accordo tra le due aziende Cambia di nuovo il sistema della messa in onda e dei diritti tv nell’ambitoivo. Nella serata di ieri, 3 agosto, Tim ehanno raggiunto un accordo importante. Grazie infatti alla loro intesa laA potrebbe “re” su Sky, con l’app didisponibile su Sky Q. Sky ehanno firmato una intesa che permette l’arrivo dell’app dell’azienda sul decoder Sky Q dall’8 agosto. Gli abbonati di Sky possono aderire a una offera che consentirà loro di vedere sul decoder Skye le 7 partite per turno diA Tim in esclusivae una selezione di eventi. L’app dinon sarà più disponibile solo attraverso Tim Vision come ha spiegato il Ceo dell’azienda Stefano Azzi. «Tim è ...

Corriere : Tim-Dazn, accordo senza obbligo di esclusiva: ora tutta la serie A potrà andare anche su Sky - romanellialessa : - ilgiornale : L'app sulla piattaforma. E con 5 euro in più un canale con il pacchetto completo - MPAPA090 : @tim4uangie Buongiorno mi chiamo Marco sono un cliente dazn che ha attivato l'offerta sport su Tim Vision. Vorrei a… - ansacalciosport : Tv: Dazn-Sky accordo fatto, la app sulla piattaforma Comcast. Abbonati pay tv potranno accedere alla serie A | #ANSA -

...guarda al colosso sudcoreano e a portali streaming come nuovi partner Milano 25/04/2021 - campionato di calcio serie A / Inter - Hellas Verona / foto Imagenella foto: stemmasi ..."Sky da sempre vuole sostenere la passione dei tanti italiani che amano il calcio e loin generale. Questo accordo concrea un'opportunità in più per i tifosi, per vivere al meglio lo ...Le altre tre partite continueranno ad essere trasmesse sui canali Sky Sport, visibili con il pacchetto Sky Calcio. Tutta la serie A anche su Sky La rinegoziazione del contratto tra TIM e DAZN permette ...Calcio in tv le partite oggi venerdì 5 agosto 2022 su Sky, NOW, Dazn, dove vedere in tv e in streaming lo sport di oggi ...