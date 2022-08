Spezia, Gotti: “Coppa Italia importante per testare, ma domani avremo molte assenze” (Di venerdì 5 agosto 2022) Il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, ha espresso le sue sensazioni prima del match di Coppa Italia contro il Como, in programma nella giornata di domani. In primo luogo l’allenatore ha parlato dell’importanza della partita, pur sottolineando le tante assenze della propria squadra: “La Coppa Italia è un test importante per verificare tante cose. Metteremo in campo la squadra più competitiva possibile, ma lo Spezia che scende in campo domani è fatta non più al 50%. Facciamo i conti con qualche indisponibile, come Amian, Ferrer, Antiste ed Ekdal e altri che sono indietro di forma, come Kovalenko. Gli altri stanno tentando da un mese di apprendere un nuovo sistema di gioco con nuovi principi”. Una ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Il tecnico dello, Luca, ha espresso le sue sensazioni prima del match dicontro il Como, in programma nella giornata di. In primo luogo l’allenatore ha parlato dell’importanza della partita, pur sottolineando le tantedella propria squadra: “Laè un testper verificare tante cose. Metteremo in campo la squadra più competitiva possibile, ma loche scende in campoè fatta non più al 50%. Facciamo i conti con qualche indisponibile, come Amian, Ferrer, Antiste ed Ekdal e altri che sono indietro di forma, come Kovalenko. Gli altri stanno tentando da un mese di apprendere un nuovo sistema di gioco con nuovi principi”. Una ...

