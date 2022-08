Spalletti su Raspadori | “Ha personalità | noi ne abbiamo persa…”

Leggi su zon

(Di venerdì 5 agosto 2022) Luciano, tecnico del Napoli, si è lasciato andare in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’allenatore di Certaldo, toccando tanti temi, fa il punto sulla situazione attuale degli azzurri e sulle mosse future in questa sessione di calciomercato. RAPPORTO CON NAPOLI – “Non sembri strano, ma è la natura a unire me e Napoli. Gli odori, i sapori anche. Ecco, sono sensazioni anche difficili a spiegare. Emozioni e sentimenti: la città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. Mi piacerebbe se diventasse più brava a interpretarci: la passione per il calcio è viscerale, unica. Ma ci sono momenti e momenti e non è che se si fa un campionato ad alti livelli, rompendo anche il clima di depressione che ho trovato quando sono arrivato, poi se non vinci lo scudetto non hai fatto nulla, anzi per qualcuno hai fallito. Sono stato il primo a ...