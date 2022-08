Spalletti su Dybala: «Il Napoli ha provato a prenderlo» (Di venerdì 5 agosto 2022) Luciano Spalletti ha parlato così della trattativa che avrebbe potuto portare Paulo Dybala alla corte del Napoli Ai microfoni del Corriere della Sera, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato dell’affare Dybala. «Dybala non è arrivato, ma il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati. Il mercato è ancora lungo, ma noi siamo pronti a tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Lucianoha parlato così della trattativa che avrebbe potuto portare Pauloalla corte delAi microfoni del Corriere della Sera, l’allenatore delLucianoha parlato dell’affare. «non è arrivato, ma il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati. Il mercato è ancora lungo, ma noi siamo pronti a tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

