Spalletti: «C'è scetticismo attorno al Napoli e mi dispiace. Mertens non ha accettato l'offerta del club»

Luciano Spalletti intervistato dal Corriere della Sera (Monica Scozzafava). Parla del suo rapporto con Napoli e del nuovo Napoli.

Io antipatico? «Lo so, lo so che dicono tutti che sono antipatico! È questa l'etichetta che mi hanno attribuito e ormai la tengo. Ma poi… perché? Sarà che del mio lavoro non parlo con nessuno, sarà forse per lo sguardo un po' severo. Ma garantisco che sono una personcina per bene, al punto che mi sposerei!».

Il nuovo Napoli

Il nuovo Napoli vira nella direzione dei giovani forti, nel ridimensionamento degli ingaggi e nella filosofia della sostenibilità. attorno a noi avverto scetticismo, mi dispiace. Perché ce la stiamo mettendo tutta per farci trovare pronti. Grazie a un mercato che, entro certi confini, sia funzionale ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Pronte le 'bombe' Kepa e Raspadori Cifre dunque da assestare ma l'obiettivo per l'attacco per Spalletti è al 100% Raspadori, che dovrebbe raccogliere la delicata e importante eredità di Dries Mertens. Napoli, in porta altro tentativo per Keylor Navas. Ecco perché non chiude con Kepa Si fa sempre più forte l'idea Keylor Navas per la porta del Napoli. È questa l'ultima novità sul portiere che il presidente De Laurentiis vuole regalare a Luciano Spalletti per la prossima stagione. Non si registrano infatti significativi passi avanti nella trattativa tra il club azzurro e il Chelsea sul versante Kepa e la mancata chiusura del colpo in porta ... Tuttosport Cifre dunque da assestare ma l'obiettivo per l'attacco perè al 100% Raspadori, che dovrebbe raccogliere la delicata e importante eredità di Dries Mertens.Si fa sempre più forte l'idea Keylor Navas per la porta del Napoli. È questa l'ultima novità sul portiere che il presidente De Laurentiis vuole regalare a Lucianoper la prossima stagione. Non si registrano infatti significativi passi avanti nella trattativa tra il club azzurro e il Chelsea sul versante Kepa e la mancata chiusura del colpo in porta ... Napoli, Osimhen litiga con Anguissa e Spalletti lo caccia dall'allenamento