Sorrento tra le note della violinista Aiman Mussakhajayeva

(Di venerdì 5 agosto 2022) Nella suggestione dell’antico Chiostro di San Francesco di, il 7 agosto alle ore 21.15, salirà sul palco lacon l’Academy of Soloists State Orchestra of Kazakhstan e accompagnati da Dastan Balagumarov alla viola mentre a dirigere è Bakhytzhan, nell’ambitoXV edizione diClassica con la direzione artistica di Paolo Scibilia. La rassegna musicale – promossa dal Comune dicon il Patrocinio di Regione Campania e Mic – offre un programma tra i più interessantiletteratura musicale e tecnica di esecuzione, infatti propone W.A. Mozart Sinfonia n. 29 in la maggiore, K 1 201 (K 6 186a) Allegro moderato – Andante – Minuetto – Allegro con spirito W.A. Mozart ...

SORRENTO - La XV edizione di Sorrento Classica con la direzione artistica di Paolo Scibilia, promossa dal Comune di Sorrento con il Patrocinio di Regione Campania e Mic, porterà ed ...Previsioni meteo per il 5/08/2022, Sorrento. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 23°C e massima di 33°C ...