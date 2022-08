Sorelle saudite trovate morte in Australia, è ancora giallo sulle cause del decesso: “Temevano per il loro orientamento sessuale” (Di venerdì 5 agosto 2022) A più di un mese dal ritrovamento dei corpi, rimane un mistero la morte di due Sorelle dell’Arabia Saudita, trovate senza vita in stanze separate nel loro appartamento a Sydney. Asra Abdullah Alsehli (24 anni) e Amaal Abdullah Alsehli (23 anni) sono state trovate lo scorso 7 giugno. Non ci sono stati segni visibili di effrazione, né ferite ai corpi, ma la polizia sta trattando le morti come “sospette” perché non è stata identificata alcuna causa del decesso. E ora emerge una nuova teoria: le due Sorelle saudite avrebbero potuto temere persecuzioni per la loro sessualità dopo che è stato rivelato che avevano partecipato a un evento queer. Una donna, che desidera rimanere anonima, ha dichiarato di aver incontrato le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) A più di un mese dal ritrovamento dei corpi, rimane un mistero ladi duedell’Arabia Saudita,senza vita in stanze separate nelappartamento a Sydney. Asra Abdullah Alsehli (24 anni) e Amaal Abdullah Alsehli (23 anni) sono statelo scorso 7 giugno. Non ci sono stati segni visibili di effrazione, né ferite ai corpi, ma la polizia sta trattando le morti come “sospette” perché non è stata identificata alcuna causa del. E ora emerge una nuova teoria: le dueavrebbero potuto temere persecuzioni per lasessualità dopo che è stato rivelato che avevano partecipato a un evento queer. Una donna, che desidera rimanere anonima, ha dichiarato di aver incontrato le ...

