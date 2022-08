"Soldi dai bin Laden": Carlo di nuovo nel fango (Di venerdì 5 agosto 2022) Il principe Carlo è accusato di aver accettato donazioni per la sua fondazione dalla famiglia bin Laden, gesto giudicato inopportuno e nocivo per il futuro regno del figlio di Elisabetta II Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Il principeè accusato di aver accettato donazioni per la sua fondazione dalla famiglia bin, gesto giudicato inopportuno e nocivo per il futuro regno del figlio di Elisabetta II

