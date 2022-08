Sogno Monza, proposto dal Real Madrid: la risposta di Galliani (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Monza sta mettendo a segno una campagna acquisti importante, mentre viene offerto un giocatore del Real Madrid: Galliani risponde Non si spegne l’entusiasmo in casa Monza. Dopo il grande… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilsta mettendo a segno una campagna acquisti importante, mentre viene offerto un giocatore delrisponde Non si spegne l’entusiasmo in casa. Dopo il grande… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

infoitsport : Monza, il sogno Icardi non tramonta - ArenaSportiva1 : ?? L’#Empoli blinda Fabiano #Parisi con il rinnovo e lo toglie dal mercato Mauro #Icardi è ancora il sogno del… - GiadaLeclerc_16 : RT @itsracingtaim: non so se sono l'unica ma quando Charles ha cominciato a parlare della vittoria a Monza e del suo sogno da bambino mi so… - giuferrari9 : RT @itsracingtaim: non so se sono l'unica ma quando Charles ha cominciato a parlare della vittoria a Monza e del suo sogno da bambino mi so… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato ??#SportMediaset 'Il #monza non ha rinunciato al sogno di #Icardi. Il #PSG pagherebbe il 50% dell'ingag… -