Sky -Napoli e Sassuolo: fissato nuovo incontro per Raspadori, la situazione (Di venerdì 5 agosto 2022) Napoli e Sassuolo si rivedranno di nuovo per trattare il trasferimento in azzurro dell’attaccante Giacomo Raspadori. Oggi c’è stato un primo round tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali che si è concluso con un nulla di fatto. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky è stato un incontro interlocutorio, in cui però si è capita l’enorme distanza che c’è tra domanda ed offerta e che preoccupa moltissimo Carlo Alvino. Napoli e Sassuolo: incontro in 48 ore per Raspadori Le ultime notizie di calciomercato su Raspadori al Napoli vengono date da Sky Sport, con Gianluca Di Marzio che fa sapere: “C’è ancora distanza tra domanda e offerta. Non solo sulle cifre, ma anche sulle modalità di pagamento. Il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 5 agosto 2022)si rivedranno diper trattare il trasferimento in azzurro dell’attaccante Giacomo. Oggi c’è stato un primo round tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali che si è concluso con un nulla di fatto. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky è stato uninterlocutorio, in cui però si è capita l’enorme distanza che c’è tra domanda ed offerta e che preoccupa moltissimo Carlo Alvino.in 48 ore perLe ultime notizie di calciomercato sualvengono date da Sky Sport, con Gianluca Di Marzio che fa sapere: “C’è ancora distanza tra domanda e offerta. Non solo sulle cifre, ma anche sulle modalità di pagamento. Il ...

